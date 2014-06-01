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      • Мишустин и Головченко обсудили сотрудничество в условиях западных санкций

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Сегодня, 20:28
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      Премьер-министр Беларуси Роман Головченко обсудил со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным расширение сотрудничества двух стран в условиях экономических санкций Запада.

      "Состоялся телефонный разговор. Главы правительств рассмотрели актуальные задачи по расширению российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества в условиях экономических санкций, введенных недружественными государствами", - сказано в заявлении кабмина республики.

      Основное внимание было уделено реализации совместных проектов в сфере энергетики, промышленности, транспортной инфраструктуры и других областях.

      "Головченко и Мишустин обсудили и вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых президентами двух стран в ходе встречи на космодроме "Восточный". Стороны еще раз подчеркнули нацеленность на оперативное решение всех вопросов в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза", - заявили в пресс-центре правительства.
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