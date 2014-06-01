Гомельский бизнесмен обманул фирму-партнера на 50 000 рублей.
Как рассказали в МВД Беларуси, предприниматель заключил договор на продажу оборудования и услуг одного из операторов сотовой связи.
Более года он исправно выполнял взятые на себя обязательства, однако, потом платежи стали задерживаться и задолженность дилера перед организацией выросла. Представители компании обратились к правоохранителям.
Как выяснилось, 25-летний ИП часть продукции нелегально продавал на интернет-площадках частных объявлений и среди знакомых, а выручку присваивал. По такой схеме он работал свыше года.