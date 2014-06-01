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      • Гомельский бизнесмен обманул фирму-партнера на 50 000 рублей

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 14:35
      (голосов: 0)
      Гомельский бизнесмен обманул фирму-партнера на 50 000 рублей.

      Как рассказали в МВД Беларуси, предприниматель заключил договор на продажу оборудования и услуг одного из операторов сотовой связи.

      Более года он исправно выполнял взятые на себя обязательства, однако, потом платежи стали задерживаться и задолженность дилера перед организацией выросла. Представители компании обратились к правоохранителям.

      Как выяснилось, 25-летний ИП часть продукции нелегально продавал на интернет-площадках частных объявлений и среди знакомых, а выручку присваивал. По такой схеме он работал свыше года.

      По данному факту возбудили уголовное дело.
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