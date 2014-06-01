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      • В Беларуси выпустили валидационную серию вакцины "Спутник Лайт"

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 13:36
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      В Беларуси выпустили валидационную серию вакцины "Спутник Лайт" - она отправлена на контроль качества в РФ.

      В Минздраве страны расказали, что сегодня, 18 апреля, глава ведомства продемонстрировал ее Президенту.

      "Дмитрий Пиневич рассказал Александру Лукашенко, что на предприятии "Белмедпрепараты" выполнен очередной этап по реализации совместного белорусско-российского проекта по выпуску вакцины "Спутник Лайт" против инфекции COVID-19 по полному циклу", - до бавили в ведомстве.

      Белорусское предприятие "Белмедпрепараты" с 2021 года производит "Спутник V", а 14 апреля 2021 года Министерство здравоохранения одобрило его применение в Беларуси.

      В республике вакцина пока разливается из полупродукта, который производится компанией "Генериум", входящей в структуру АО "Фармстандарт". Минск запланировал запуск проекта по организации производства российской вакцины "Спутник V" в стране по полному циклу.
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