В Беларуси выпустили валидационную серию вакцины "Спутник Лайт"

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"Спутник Лайт" - она отправлена на контроль качества в РФ.В Минздраве страны расказали, что сегодня, 18 апреля, глава ведомства продемонстрировал ее Президенту."Дмитрий Пиневич рассказал Александру Лукашенко, что на предприятии "Белмедпрепараты" выполнен очередной этап по реализации совместного белорусско-российского проекта по выпуску вакциныпротив инфекциипо полному циклу", - до бавили в ведомстве.Белорусское предприятие "Белмедпрепараты" с 2021 года производит "Спутник V", а 14 апреля 2021 года Министерство здравоохранения одобрило его применение в Беларуси.В республике вакцина пока разливается из полупродукта, который производится компанией "Генериум", входящей в структуру АО "Фармстандарт". Минск запланировал запуск проекта по организации производства российской вакцины "Спутник V" в стране по полному циклу.