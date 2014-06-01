Лукашенко заявил о задержании своего лечащего врача за коррупцию

Лукашенко заявил о задержании своего лечащего врача за коррупцию. Данную тему он затронул на встрече с министром здравоохранения, Генпрокурором и главой Комитета государственной безопасности Беларуси.



"Я очень хорошо знаю ход этой операции: контролировал. Это не сегодня, не вчера началось. Я министра здравоохранения об этом предупредил. Но на сегодня 35 человек [задержаны]. Уверен, что это не все те, кто должен там с ними рядом сидеть", - сказал Президент.



Белорусский лидер напомнил о деле против 35 врачей-ортопедов, которое было возбуждено еще в 2018 году.



"Не просто подсказывали людям, лежащим на операционном столе, какие импортные ортопедические запчасти им в тело вставить, а прилично за это от иностранцев получали взятки. У некоторых по 300 000, по 650 000 евро при обысках нашли. Тем, кто на беде людей наживается, пощады не будет. Коррупция как война. С чего начинаются войны? В основе любой войны - несправедливость и коррупция", - считает Лукашенко.



Он поручил Дмитрию Пиневичу посетить следственный изолятор, чтобы решить судьбу задержанных ортопедов-травматологов.



"Нужно определиться, что делать с этими людьми с учетом просьбы взять их на поруки. Не простить, а взять на поруки после того, как они компенсируют огромный ущерб государству. Направить их, по вашему решению, в какую-то структуру для работы. Разумеется, по специальности", - добавил глава государства.



Он назвал печальным и тот факт, что "туда попал и лечащий врач президента", который не единожды его обследовал. Сообщает



"Я огорчен этим фактом, но закон есть закон, он един для всех", - заключил Лукашенко. Кратко и по делу в Telegram Читайте нас в:







Загрузка... Загрузка... Сегодня, 18 апреля, Александрзаявил оза. Данную тему он затронул на встрече с министром здравоохранения, Генпрокурором и главой Комитета государственной безопасности Беларуси."Я очень хорошо знаю ход этой операции: контролировал. Это не сегодня, не вчера началось. Я министра здравоохранения об этом предупредил. Но на сегодня 35 человек [задержаны]. Уверен, что это не все те, кто должен там с ними рядом сидеть", - сказал Президент.Белорусский лидер напомнил о деле против 35 врачей-ортопедов, которое было возбуждено еще в 2018 году."Не просто подсказывали людям, лежащим на операционном столе, какие импортные ортопедические запчасти им в тело вставить, а прилично за это от иностранцев получали взятки. У некоторых по 300 000, по 650 000 евро при обысках нашли. Тем, кто на беде людей наживается, пощады не будет. Коррупция как война. С чего начинаются войны? В основе любой войны - несправедливость и коррупция", - считает Лукашенко.Он поручил Дмитрию Пиневичу посетить следственный изолятор, чтобы решить судьбу задержанных ортопедов-травматологов."Нужно определиться, что делать с этими людьми с учетом просьбы взять их на поруки. Не простить, а взять на поруки после того, как они компенсируют огромный ущерб государству. Направить их, по вашему решению, в какую-то структуру для работы. Разумеется, по специальности", - добавил глава государства.Он назвал печальным и тот факт, что "туда попал и лечащий врач президента", который не единожды его обследовал. Сообщает freesmi. "Я огорчен этим фактом, но закон есть закон, он един для всех", - заключил Лукашенко.