За сутки ГАИ Минска выявила 19 бесправников и трех пьяных водителей

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За сутки ГАИ Минска выявилаи трех пьяных водителей. Об этом рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.В ведомстве напомнили, что за пьяную езду мера административного взыскания зависит от концентрации спирта в крови или его паров в выдыхаемом воздухе: от 0,3 до 0,8 промилле - 100 базовых величин с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на 3 года, свыше 0,8 промилле - 200 базовых величин с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на 5 лет.Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, а равно передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, влекут наложение штрафа в размере от 5 до 20 базовых величин.За эти правонарушения предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.