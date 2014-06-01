  • » » Беларусь и Казахстан договариваются об увеличении числа авиарейсов

      • Беларусь и Казахстан договариваются об увеличении числа авиарейсов

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Вчера, 19:45
      (голосов: 0)
      Посол Беларуси в Казахстане Павел Утюпин провел переговоры с министром индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбеком Ускенбаевым.

      Как рассказали в белорусском посольстве, стороны рассмотрели вопросы белорусско-казахстанского сотрудничества, укрепления кооперации в машиностроении, реализации инвестиционных проектов в строительной сфере.

      В дипмиссии добавили, что речь шла и об увеличении числа авиационных рейсов в двустороннем сообщении на маршрутах Минск - Нур-Султан и Минск - Алматы.
      Кратко и по делу в Telegram

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь