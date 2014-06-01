Беларусь и Казахстан договариваются об увеличении числа авиарейсов

Посол Беларуси в Казахстане Павел Утюпин провел переговоры с министром индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбеком Ускенбаевым.
Как рассказали в белорусском посольстве, стороны рассмотрели вопросы белорусско-казахстанского сотрудничества, укрепления кооперации в машиностроении, реализации инвестиционных проектов в строительной сфере.
В дипмиссии добавили, что речь шла и об увеличении числа авиационных рейсов в двустороннем сообщении на маршрутах Минск - Нур-Султан и Минск - Алматы.