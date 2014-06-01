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      • Лукашенко сравнил работу западных дипломатов в стране с фашизмом

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 17:47
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      Александр Лукашенко заявил, что работа западных дипломатов в Беларуси, итогом которой в том числе являются санкции, "уже сродни фашизму". Данную тему он затронул, когда посещал государственный мемориальный комплекс "Хатынь".

      "Когда-нибудь я это сделаю. Обобщим все документально и вам вывалим, чем они здесь занимаются. Вы ужаснетесь. Это уже не нацики даже, это уже сродни фашизму - то, что они здесь делают в республике. Это видно в виде этих санкций и давления на Беларусь", - отметил глава государства.

      Он добавил, что однажды расскажет белорусскому обществу о скрытой деятельности западных дипломатов в нашей стране.
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