Лукашенко сравнил работу западных дипломатов в стране с фашизмом

Александр Лукашенко заявил, что работа западных дипломатов в Беларуси, итогом которой в том числе являются санкции, "уже сродни фашизму". Данную тему он затронул, когда посещал государственный мемориальный комплекс "Хатынь".
"Когда-нибудь я это сделаю. Обобщим все документально и вам вывалим, чем они здесь занимаются. Вы ужаснетесь. Это уже не нацики даже, это уже сродни фашизму - то, что они здесь делают в республике. Это видно в виде этих санкций и давления на Беларусь", - отметил глава государства.
Он добавил, что однажды расскажет белорусскому обществу о скрытой деятельности западных дипломатов в нашей стране.