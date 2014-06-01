Лукашенко сравнил работу западных дипломатов в стране с фашизмом

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Александрзаявил, чтов Беларуси, итогом которой в том числе являются санкции, "уже сродни". Данную тему он затронул, когда посещал государственный мемориальный комплекс "Хатынь"."Когда-нибудь я это сделаю. Обобщим все документально и вам вывалим, чем они здесь занимаются. Вы ужаснетесь. Это уже не нацики даже, это уже сродни фашизму - то, что они здесь делают в республике. Это видно в виде этих санкций и давления на Беларусь", - отметил глава государства.Он добавил, что однажды расскажет белорусскому обществу о скрытой деятельности западных дипломатов в нашей стране.