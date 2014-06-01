Беларусь вводит с 16 апреля ответные ограничения для автотранспорта ЕС

Беларусь вводит с субботы, 16 апреля, ответные ограничения для автотранспорта Евросоюза.
Как пояснили в Минтрансе страны, исключение составляет следование автотранспорта через определенные пункты пропуска в специально установленные места для осуществления грузовых операций и перецепки.
"До 23 апреля данное ограничение не будет применяться к транспортным средствам, зарегистрированным в ЕС, которые въехали на территорию Беларуси до 16 апреля текущего года. Транспортные средства, зарегистрированные в Европейском союзе, перевозящие почтовые отправления и живых животных, следуют без ограничений", - сказано в сообщении ведомства.
Помимо этого, определен и перечень мест, в которые могут следовать зарегистрированные в Евросоюзе транспортные средства для осуществления грузовых операций и перецепки из близлежащих пунктов пропуска.