Литва лжет о причинах очередей на границе, заявил погранкомитет Беларуси

Литва официально лжет о причинах очередей на границе. Об этом сегодня, 15 апреля, заявили в Госпогранкомитете страны. Сообщает freesmi.
В ведомстве пояснили, что, согласно ограничениям, введенным странами Евросоюза, белорусские и российские грузоперевозчики должны покинуть территорию ЕС до субботы, 16 апреля. Ограниченный срок на возвращение привел к существенному скоплению грузовиков на сопредельной стороне.
"Напряженная ситуация складывается в том числе на литовской территории – на выезд из Литвы в Беларусь фиксируются многокилометровые очереди. Несмотря на существенное скопление фур, литовские контрольные службы не выполняют суточную норму по оформлению большегрузов. Так, за прошедшие сутки Литва оформила 66% фур от нормы. В итоге, замедленное оформление грузовиков и увеличение времени проверок литовскими службами - реальные причины длительного ожидания оформления фур, следующих с территории Литвы в Беларусь", - рассказали в ГПК.
Там добавили, что число грузового транспорта, оформленного Литвой на въезд в Беларусь за минувшие сутки составило: в пункте пропуска Шальчининкай (Бенякони) – 171 (норма - 250), Твярячюс (Видзы) – 108 (норма – 96), Лаворишкес (Котловка) – 162 (норма – 250), Мядининкай (Каменный Лог) – 210 (норма – 500), Райгардас (Привалка) – 225 (норма – 230).
"Белорусская сторона, в свою очередь, оформляет ровно столько фур, сколько выпустила сопредельная сторона, и готова принять даже свыше пропускной способности", - заключили в Госпогранкомитете.