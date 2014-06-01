Белорусские производители увеличивают отпускные цены на сахар

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Белорусские производители, чтобы не допустить вывоза в РФ, где его стоимость выше. Об этом сообщили в концерн "Белгоспищепром"."Нынешнее изменение отпускной цены - превентивная мера с учетом сложившейся конъюнктуры рынка. На фоне двукратного ценового разрыва с Россией эксперты прогнозируют возможность массового вывоза сахара за пределы Беларуси.Задача концерна - в первую очередь обеспечить продуктами питания внутренний рынок. Сегодня мы отмечаем значительный рост спроса на сахар: если в январе - марте 2021 года на душу населения продавалось 1-1,5 пачки сахара в месяц, то в марте 2022 года на 1 человека с полок магазина уходило уже порядка 3 кг сахара", - сказано в заявлении.