Жительница Петрикова нашла кошелек с 8600 долларами и отнесла в милицию

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Жительница Петриковаи отнесла в милицию.Находка обнаружилась, когда жительница райцентра Лидия Малькова отводила дочь в детский сад. Малышка заметила кошелек около одного из домов. Она предложила положить его на скамейку, чтобы вернувшись хозяин сразу увидел его. Мама объяснила ребенку, как нужно действовать в такой ситуации: нельзя оставлять такие вещи без присмотра, необходимо передать правоохранителям.В РОВД выяснилось, что в кошельке было 8 600 долларов. Вещь принадлежала жителю одного из агрогородков. Ее вернули владельцу, который лично встретился и поблагодарил женщину.За помощь милиции женщина получила денежное поощрение в размере 3 базовых величин.