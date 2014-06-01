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      • Жительница Петрикова нашла кошелек с 8600 долларами и отнесла в милицию

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 19:57
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      Жительница Петрикова нашла кошелек с 8 600 долларами и отнесла в милицию.

      Находка обнаружилась, когда жительница райцентра Лидия Малькова отводила дочь в детский сад. Малышка заметила кошелек около одного из домов. Она предложила положить его на скамейку, чтобы вернувшись хозяин сразу увидел его. Мама объяснила ребенку, как нужно действовать в такой ситуации: нельзя оставлять такие вещи без присмотра, необходимо передать правоохранителям.

      В РОВД выяснилось, что в кошельке было 8 600 долларов. Вещь принадлежала жителю одного из агрогородков. Ее вернули владельцу, который лично встретился и поблагодарил женщину.

      За помощь милиции женщина получила денежное поощрение в размере 3 базовых величин.
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