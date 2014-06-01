Жителям Литвы и Латвии разрешили безвизовый въезд в Беларусь

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в Беларусь с пятницы, 15 апреля.Как пояснили в Государственном пограничном комитете, жители указанных государств смогут побывать в нашей стране без визы после отмены коронавирусных ограничений. В частности, безвиз будет действовать на время православных и католических праздников.В ведомстве пояснили, что нововведение будет действовать по 15 мая включительно. Кроме этого, для граждан Литвы и Латвии будет предусмотрен вариант посещение приграничной зоны без пропуска. Для этого нужно перед въездом в Беларусь сообщить сотруднику органов пограничной службы о намерении посетить пограничную зону, указать населенные пункты и цель их посещения.