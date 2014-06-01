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      • Лукашенко пообещал угостить журналистов шоколадом "Президент"

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 15:20
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      Александр Лукашенко пообещал угостить российских журналистов, когда они будут в Минске, белорусским шоколадом без консервантов "Президент".

      "Вот хороший шоколад – называется "Президент", для деток и взрослых. Я Олега Николаевича (Кожемяко, губернатора Приморья) сегодня угостил. Не то, что это мое, я задание такое поставил – я хлеб выпекаю свой, еще что-то, шоколад в том числе. Мы делаем немножко. В магазинах не продаем. Шоколад без консервантов. Я ему даю, говорю, вот тебе шоколадка, но ты должен за 15 дней съесть ее. Ему нравится. Приедете к нам в Минск – без проблем вас там угостим", - рассказал глава государства.
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