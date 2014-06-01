Лукашенко пообещал угостить журналистов шоколадом "Президент"

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

Александр, когда они будут в Минске, белорусскимбез консервантов"Вот хороший шоколад – называется "Президент", для деток и взрослых. Я Олега Николаевича (Кожемяко, губернатора Приморья) сегодня угостил. Не то, что это мое, я задание такое поставил – я хлеб выпекаю свой, еще что-то, шоколад в том числе. Мы делаем немножко. В магазинах не продаем. Шоколад без консервантов. Я ему даю, говорю, вот тебе шоколадка, но ты должен за 15 дней съесть ее. Ему нравится. Приедете к нам в Минск – без проблем вас там угостим", - рассказал глава государства.