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      • Путин "прекратил все коронавирусы" в мире, заявил Лукашенко

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 14:09
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      Александр Лукашенко заявил Владимиру Путину, что тот "прекратил все коронавирусы в мире".

      "Нужно все обдумать, когда все закончится. Есть и то, что нагнеталась ситуация. А ведь она кому-то выгодна. Вчера Путину говорю: слушай, ты молодец – война войной, но ты мгновенно в мире прекратил все коронавирусы, все выздоровели", - сказал белорусский лидер.

      Он отметил, что многие специалисты, связанные с выявлением новых штаммов, быстро разбогатели, а сейчас идет передел мира.

      "Какую роль пандемия сыграла в этом? Я пока (не знаю), но склоняюсь к этому (что сыграла большую роль). Наверное, и этот факт будет. Когда мы все сопоставим, мы сделаем выводы. Но белорусский путь оказался правильным. У нас (в Беларуси) все хорошо. Мы скоро разберёмся в коронавирусе и оценим и плюсы и минусы. Я не хочу сказать, что мы там все правильно делали. Но за весь промежуток времени смертей примерно 8 000 было всего", - добавил глава государства.
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