МИД Беларуси выступил за сохранение ООН в качестве площадки для диалога

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выступил за. Об этом сегодня, 13 апреля, заявил пресс-секретарь ведомства."Беларусь никогда не согласится с силовыми методами продавливания Западом его интересов как в двусторонних отношениях, так и в международных организациях. Мы, полагаю, как и весь мир, заинтересованы в сохранении ООН как площадки для диалога и поиска коллективных решений для имеющихся острых проблем, а не для шантажа, критики, травли, легализации фейков или информационных войн", - сказал Анатолий Глаз.Он добавил, что официальный Минск всегда занимал "однозначную позицию против любых попыток политического манипулирования органами ООН".