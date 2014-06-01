МИД Беларуси выступил за сохранение ООН в качестве площадки для диалога. Об этом сегодня, 13 апреля, заявил пресс-секретарь ведомства.
"Беларусь никогда не согласится с силовыми методами продавливания Западом его интересов как в двусторонних отношениях, так и в международных организациях. Мы, полагаю, как и весь мир, заинтересованы в сохранении ООН как площадки для диалога и поиска коллективных решений для имеющихся острых проблем, а не для шантажа, критики, травли, легализации фейков или информационных войн", - сказал Анатолий Глаз.
Он добавил, что официальный Минск всегда занимал "однозначную позицию против любых попыток политического манипулирования органами ООН".