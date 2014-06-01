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      • Беларусь рассматривает введение безвиза для граждан соседних стран ЕС

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 13:45
      (голосов: 0)
      Беларусь рассматривает введение безвиза для граждан соседних стран ЕС.

      "В интересах укрепления добрососедских отношений и развития въездного туризма в настоящее время белорусской стороной рассматривается вопрос о предоставлении гражданам сопредельных государств Евросоюза (Польша, Литва и Латвия) права безвизового въезда, выезда и пребывания в Беларуси", - заявили в Госпогранкомитете республики.

      В ведомстве добавили, что одновременно прорабатывают механизм, позволяющий данной категории граждан посещать пограничную зону без пропуска.
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