Беларусь рассматривает введение безвиза для граждан соседних стран ЕС.

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

Беларусь рассматривает"В интересах укрепления добрососедских отношений и развития въездного туризма в настоящее время белорусской стороной рассматривается вопрос о предоставлении гражданам сопредельных государств Евросоюза (Польша, Литва и Латвия) права безвизового въезда, выезда и пребывания в Беларуси", - заявили в Госпогранкомитете республики.В ведомстве добавили, что одновременно прорабатывают механизм, позволяющий данной категории граждан посещать пограничную зону без пропуска.