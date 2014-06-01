  • » » Новые ограничения на вывоз продуктов введены в Беларуси

      • Новые ограничения на вывоз продуктов введены в Беларуси

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Вчера, 19:51
      (голосов: 0)
      Правительство Беларуси вводит ограничения на вывоз из страны отдельных видов продовольственных товаров.

      Согласно постановлению кабмина республики, вывозить за пределы ЕАЭС можно до 1 кг - муки (гречневой, пшеничной), отдельных видов круп (гречневой, рисовой, манной, овсяной, овсяных хлопьев, пшена), сахара, соли, макаронных изделий, а также до 1 л масла растительного и до 3 банок консервов мясных, молочных и рыбных (за исключением консервов для детского питания).

      В документе сказано, что ограничение не распространяется на товары, купленные в магазинах беспошлинной торговли, расположенных в пунктах пропуска через госграницу Беларуси.

      Отметим, постановлением предусмотрена возможность вывоза таких товаров без ограничений в случаях, определенных облисполкомами.
      Кратко и по делу в Telegram
      Установить на Android

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь