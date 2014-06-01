Новые ограничения на вывоз продуктов введены в Беларуси

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Правительство Беларуси вводитСогласно постановлению кабмина республики, вывозить за пределы ЕАЭС можно до 1 кг - муки (гречневой, пшеничной), отдельных видов круп (гречневой, рисовой, манной, овсяной, овсяных хлопьев, пшена), сахара, соли, макаронных изделий, а также до 1 л масла растительного и до 3 банок консервов мясных, молочных и рыбных (за исключением консервов для детского питания).В документе сказано, что ограничение не распространяется на товары, купленные в магазинах беспошлинной торговли, расположенных в пунктах пропуска через госграницу Беларуси.Отметим, постановлением предусмотрена возможность вывоза таких товаров без ограничений в случаях, определенных облисполкомами.