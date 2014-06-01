Лукашенко заявил, что знает, как выстоять в условиях санкций

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Александрна переговорах с Владимиромзаявил, что, чтобы выстоять в текущих обстоятельствах."Никому не надо думать, что РФ - мощь, а Беларусь маленькая. Мал золотник, да дорог. Мы знаем, что положить на чашу весов. Мы выстоим", - заявил белорусский лидер в ходе встречи с российским коллегой на космодроме "Восточный" в Амурской области.Напомним, на космодроме Президенты рассмотрели актуальные вопросы двусторонних отношений, совместные меры по противодействию, обстановку в регионе и мире, события на Украине.