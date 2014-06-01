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      • Лукашенко заявил, что знает, как выстоять в условиях санкций

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 13:55
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      Александр Лукашенко на переговорах с Владимиром Путиным заявил, что "знает, что положить на чашу весов", чтобы выстоять в текущих обстоятельствах.

      "Никому не надо думать, что РФ - мощь, а Беларусь маленькая. Мал золотник, да дорог. Мы знаем, что положить на чашу весов. Мы выстоим", - заявил белорусский лидер в ходе встречи с российским коллегой на космодроме "Восточный" в Амурской области.

      Напомним, на космодроме Президенты рассмотрели актуальные вопросы двусторонних отношений, совместные меры по противодействию санкциям, обстановку в регионе и мире, события на Украине.
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