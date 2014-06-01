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      • СК Беларуси возбудил уголовное дело из-за обстрела польскими силовиками белорусского погранпункта

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 13:47
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      СК Беларуси возбудил уголовное дело из-за обстрела польскими силовиками пункта пропуска на границе с Беларусью. 

      Отмечается, что в ночь с 10 на 11 апреля польские силовики обстреляли металлическими шариками из рогатки пункт пропуска Песчатка в Брестской области.

      «В момент обстрела модуля там нес службу пограничный наряд, который мог пострадать. Кроме того, польские силовики слепили белорусских военных и видеокамеры стробоскопами, чтобы дезориентировать»,- 


      отмечает представитель СК. 

      В ходе осмотра места происшествия были обнаружены около 40 металлических шариков, а также повреждения стен пограничного модуля.  По данному факту возбуждено уголовное дело по ст 339 УК РБ (особо злостное хулиганство).
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