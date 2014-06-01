СК Беларуси возбудил уголовное дело из-за обстрела польскими силовиками белорусского погранпункта

«В момент обстрела модуля там нес службу пограничный наряд, который мог пострадать. Кроме того, польские силовики слепили белорусских военных и видеокамеры стробоскопами, чтобы дезориентировать»,-

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

СК Беларуси возбудил уголовное дело из-за обстрела польскими силовиками пункта пропуска на границе с Беларусью.Отмечается, что в ночь с 10 на 11 апреля польские силовики обстреляли металлическими шариками из рогатки пункт пропуска Песчатка в Брестской области.отмечает представитель СК.В ходе осмотра места происшествия были обнаружены около 40 металлических шариков, а также повреждения стен пограничного модуля. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст 339 УК РБ (особо злостное хулиганство).