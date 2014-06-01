Путин попросил обеспечить полет в космос представителя Беларуси

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Сегодня, 12 апреля, Владимирпопросил "Роскосмос" обеспечить"Прошу "Роскосмос" обеспечить необходимую подготовку и полет на российском космическом корабле представителя Беларуси. Мы говорили об этом с Александром Григорьевичем (Лукашенко) уже давно. Уверен, это станет новой важной вехой нашего сотрудничества в освоении и изучении космоса", - сказал российский лидер.Напомним, лидеры двух стран провели переговоры на космодроме "Восточный".