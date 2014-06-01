В Могилевской области обнаружены леденцы с опасным красителем

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В Кировском районе Могилевской области сотрудники Госстандарта Беларуси выявили леденцы с опасным красителем.Леденцовая карамель со вкусом вишни, произведенная в РФ, содержит синтетический краситель понсо 4R Е124 в количестве 17,9 мг/кг. Он опасен для детей, так как снижает активность и внимание. отмечается, что производитель не указал этот краситель на маркировке, а также не снадбил продукцию предупреждающей записью о вреде красителя.Леденцы запрещены к ввозу и реализации на территории республики.