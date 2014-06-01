Путин прибыл в Благовещенск на встречу с Лукашенко

Сегодня, 12 апреля, Владимир Путин прибыл в Благовещенск, где у него пройдут переговоры с Александром Лукашенко.
Ожидается, что перед двусторонней встречей Президенты осмотрят с вертолета строительство космодрома Восточный и инфраструктурных объектов, а затем пообщаются с работниками и наградят летчиков-космонавтов.
В ходе переговоров главы государств рассмотрят и развитие двустороннего сотрудничества. По итогам встречи ожидается совместная пресс-конференция.
По существующей информации, Александр Лукашенко также посетит и остров Русский, где обсудит поставки рыбы на белорусский рынок.