Беларусь обвинила Польшу в обстреле пункта пропуска Песчатка.
Как рассказали в Госпогранкомитете республики, инцидент случился в ночь с 10 на 11 апреля.
"Кроме того, силовики пытались ослепить белорусских пограничников стробоскопами. Незаконные действия сопредельной стороны зафиксированы камерами видеонаблюдения. В ходе проверки территории белорусский пограничный наряд обнаружил повреждения стен пограничных модулей и металлические шарики. Ранее, подобным способом с территории Польши обстреляли белорусский пограничный столб. О пограничном инциденте проинформирована польская сторона", - добавили в ведомстве.