Беларусь обвинила Польшу в обстреле пункта пропуска Песчатка.

Как рассказали в Госпогранкомитете республики, инцидент случился в

ночь с 10 на 11 апреля.

"Кроме того, силовики пытались ослепить белорусских пограничников стробоскопами. Незаконные действия сопредельной стороны зафиксированы камерами видеонаблюдения. В

ходе проверки территории белорусский пограничный наряд обнаружил повреждения стен пограничных модулей и металлические шарики. Ранее, подобным способом с территории Польши обстреляли белорусский пограничный столб. О пограничном инциденте проинформирована польская сторона", - добавили в ведомстве.

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Беларусь обвинила Польшу в