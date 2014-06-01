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      • Беларусь обвинила Польшу в обстреле пункта пропуска Песчатка

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 19:35
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      Беларусь обвинила Польшу в обстреле пункта пропуска Песчатка.

      Как рассказали в Госпогранкомитете республики, инцидент случился в ночь с 10 на 11 апреля.

      "Кроме того, силовики пытались ослепить белорусских пограничников стробоскопами. Незаконные действия сопредельной стороны зафиксированы камерами видеонаблюдения. В ходе проверки территории белорусский пограничный наряд обнаружил повреждения стен пограничных модулей и металлические шарики. Ранее, подобным способом с территории Польши обстреляли белорусский пограничный столб. О пограничном инциденте проинформирована польская сторона", - добавили в ведомстве.
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