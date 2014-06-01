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      • Путин поручил согласовать с Беларусью взаимное признание нарушений ПДД

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 15:41
      (голосов: 0)
      Владимир Путин поручил МВД РФ согласовать с Беларусью взаимное признание и исполнение решений по административным делам о нарушениях ПДД.

      "Принять предложение правительства РФ о подписании соглашения между РФ и Республикой Беларусь о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения", - сказано в документе, который уже выложен на официальном интернет-портале правовой информации

      В постановлении также сказано, что МВД поручено по достижении договоренности подписать от имени РФ соглашение, разрешив вносить в его проект, одобренный правительством РФ, изменения, не имеющие принципиального характера.
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