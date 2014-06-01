Беларусь планирует подготовить своего космонавта на базе "Роскосмоса".

По словам главы управления аэрокосмической деятельности аппарата Национальной академии наук Беларуси академика Петра Витязя, в первом полугодии будет подписана дорожная карта подготовки белорусского космонавта на базе "Роскосмоса".

"В Академии наук создана межведомственная комиссия, которая занимается этим. Данный вопрос сейчас стоит и как поручение Президента. С

ейчас первостепенная задача - подбор кандидатуры, но не только для полета, но и для проведения научных исследований. Этот вопрос недавно рассматривался на совещании НАН и "Роскосмоса", - добавил Витязь.