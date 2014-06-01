ГПК: за выходные более 1 600 граждан Украины прибыли в Беларусь

За выходные свыше 1 600 граждан Украины прибыли в Беларусь. Об этом рассказали в

Государственном пограничном комитете республики.

"С 6:00 8 апреля по 6:00 11 апреля в нашу страну проследовали 1 643 гражданина Украины. Через украинско-белорусскую границу проследовали 965 граждан. Транзитом через Польшу прошли 617 человек. Через Литву проследовали 54 гражданина и еще 7 - через Латвию", - добавили в ведомстве.

Там напомнили, что официальный Минск продолжает оказывать необходимую помощь гражданам, прибывающим с украинской территории.