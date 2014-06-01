Минтруда: для поддержки бизнеса и граждан разработан целый комплекс мер

Для поддержки бизнеса и граждан в текущих экономических условиях обеспечен целый комплекс мер. Такое заявление сегодня, 8 апреля, сделала первый заместитель министра по труду и социальной защите.

"Приоритет для нас - обеспечение стабильности на рынке труда. В экономике страны задействовано свыше 4 млн человек. В период адаптации бизнеса к новым условиям наша задача - поддержать усилия нанимателя по сохранению трудовых коллективов", - сказала Наталья Павлюченко.

По ее словам, для этого существует определенный комплекс мер.

"Во-первых, это предоставление организациям права на получение безвозмездной субсидии для обеспечения минимальной зарплаты тем сотрудникам, которые не работали в связи с простоем или же работали неполный рабочий день. Такой механизм мы апробировали в 2020 году из-за экономических трудностей в период пандемии. Тогда доплаты произвели около 20 000 работникам, а средний размер субсидии на человека составил примерно 160 рублей с учетом взноса в бюджет фонда по соцзащите населения. 60% организаций, получивших субсидии, - это объекты малого предпринимательства", - заключила замминистра.

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