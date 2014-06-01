Евросоюз заморозил российские и белорусские активы на 30 миллиардов евро

Евросоюз в рамках введенных ранее персональных санкций против физлиц и организаций России и Беларуси заморозил российских и белорусских активов на сумму почти 30 миллиардов евро и заблокировал транзакции на 196 миллиардов.

В заявлении Еврокомиссии сказано, что "ц

елевая группа ЕС по замораживанию и изъятию сообщила о замороженных активах на сумму 29,5 миллиарда евро, включая такие активы как суда, вертолеты, недвижимость, предметы искусства".

Были заблокированы и транзакции на сумму примерно 196 миллиардов евро.

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