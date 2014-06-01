Беларусь введет госрегулирование цен на мыло и туалетную бумагу

Беларусь изменит политику ценообразования по некоторым товарам.

Как пояснили в пресс-центре правительства,

речь идет о мыле, туалетной бумаге, бумажных салфетках, подгузниках, гигиенических пакетах, синтетических моющих и чистящих порошкообразных средствах, зубной пасте, а также обуви и чулочно-носочных изделиях для детей.

Документ направлен на поддержание ценовой стабильности на потребительском рынке в увязке с рентабельной работой предприятий и исключение спекулятивного роста стоимости и дефицита по указанным товарам.

В пресс-службе добавили, что власти в целом начнут проводить более жесткое ценовое регулирование. Кроме того, повышение цены таких товаров более чем на 1,2% в месяц нужно согласовывать с комиссией по ценообразованию при Совмине.

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