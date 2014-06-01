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      • Беларусь введет госрегулирование цен на мыло и туалетную бумагу

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Вчера, 22:06
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      Беларусь изменит политику ценообразования по некоторым товарам.

      Как пояснили в пресс-центре правительства, речь идет о мыле, туалетной бумаге, бумажных салфетках, подгузниках, гигиенических пакетах, синтетических моющих и чистящих порошкообразных средствах, зубной пасте, а также обуви и чулочно-носочных изделиях для детей.

      Документ направлен на поддержание ценовой стабильности на потребительском рынке в увязке с рентабельной работой предприятий и исключение спекулятивного роста стоимости и дефицита по указанным товарам.

      В пресс-службе добавили, что власти в целом начнут проводить более жесткое ценовое регулирование. Кроме того, повышение цены таких товаров более чем на 1,2% в месяц нужно согласовывать с комиссией по ценообразованию при Совмине.
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