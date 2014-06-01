Беларусь выступила против приостановки участия России в СПЧ ООН

Принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по приостановке членства РФ в СПЧ ООН рассчитано на демонизацию России и подвергает риску мирные переговоры между РФ и Украиной. Такое заявление в ходе заседания Генассамблеи сделал постпред Беларуси при ООН.

По словам Валентина Рыбакова, официальный Минск "

категорически против представленного проекта резолюции и считает, что выдвижение проекта мотивировано исключительно политическими интересами, имеющими целью демонизацию РФ и попытку ее изоляции в международных организациях".

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