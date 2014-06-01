  • » » Беларусь выступила против приостановки участия России в СПЧ ООН

      • Беларусь выступила против приостановки участия России в СПЧ ООН

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 22:02
      (голосов: 0)
      Принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по приостановке членства РФ в СПЧ ООН рассчитано на демонизацию России и подвергает риску мирные переговоры между РФ и Украиной. Такое заявление в ходе заседания Генассамблеи сделал постпред Беларуси при ООН.

      По словам Валентина Рыбакова, официальный Минск "категорически против представленного проекта резолюции и считает, что выдвижение проекта мотивировано исключительно политическими интересами, имеющими целью демонизацию РФ и попытку ее изоляции в международных организациях".

      Отметим, Беларусь выступила против приостановки участия России в СПЧ ООН.
      Кратко и по делу в Telegram
      Установить на Android

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь