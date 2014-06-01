Беларусь приостановила платежи недружественным иностранным резидентам

Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому в Беларуси прекращаются списания средств со счетов белорусских компаний по требованиям резидентов иностранных государств, совершающих недружественные действия.

Как пояснили в пресс-центре Президента, д

окумент направлен на защиту национальных субъектов хозяйствования от списания с их счетов средств по требованиям резидентов недружественныз стран.

Помимо этого, указом вводится обязанность банков и иных финансовых организаций отказывать в приеме подаваемых этими резидентами самостоятельно платежных требований по исполнительным документам без акцепта плательщика.

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