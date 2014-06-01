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      • Минэнерго: цены на газ для населения останутся прежними

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Сегодня, 20:05
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      Переход на российские рубли не станет причиной снижения тарифов для населения. Об этом сказано в заявлении Минэнерго Беларуси.

      Как пояснили в ведомстве, подписанный с РФ протокол позволит снизить финансовую нагрузку на организации реального сектора экономики в связи с изменением курса белорусского рубля к доллару США.

      "Предусматривается, что тарифы для указанных потребителей в стране практически будут снижены до уровня, сложившегося в феврале 2022 года. Достигнутые договоренности не повлияют на цены на газ и тарифы на энергию для населения", - пояснили в министерстве.
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