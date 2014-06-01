Минэнерго: цены на газ для населения останутся прежними

Переход на российские рубли не станет причиной снижения тарифов для населения. Об этом сказано в заявлении Минэнерго Беларуси.

Как пояснили в ведомстве, подписанный с РФ протокол

позволит снизить финансовую нагрузку на организации реального сектора экономики в связи с изменением курса белорусского рубля к доллару США.

"Предусматривается, что тарифы для указанных потребителей в стране практически будут снижены до уровня, сложившегося в феврале 2022 года. Д

остигнутые договоренности не повлияют на цены на газ и тарифы на энергию для населения", - пояснили в министерстве.

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