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      • В Варшаве задержали двух граждан Беларуси, которых обвиняют в шпионаже

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 19:57
      (голосов: 1)
      В Варшаве задержали двух граждан Беларуси, которых обвиняют в шпионажеОб этом в эфире Польского телевидения рассказал пресс-секретарь окружной прокуратуры в Познани Лукаш Вавжиняк.

      "Им уже предъявлены обвинения в шпионаже в пользу разведывательных органов Беларуси. По версии следствия, граждане Беларуси проводили разведку, касающуюся военных и гражданских объектов, которые имеют критическое значение для обороны Польши".

      Задержанные временно арестованы. Согласно польским законам, им грозит до 10 лет лишения свободы.
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