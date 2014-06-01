В Варшаве задержали двух граждан Беларуси, которых обвиняют в шпионаже.

Об этом в эфире Польского телевидения рассказал пресс-секретарь окружной прокуратуры в Познани Лукаш Вавжиняк.



"Им уже предъявлены обвинения в шпионаже в пользу разведывательных органов Беларуси. По версии следствия, граждане Беларуси проводили разведку, касающуюся военных и гражданских объектов, которые имеют критическое значение для обороны Польши".



Задержанные временно арестованы. Согласно польским законам, им грозит до 10 лет лишения свободы.

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