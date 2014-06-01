Минсельхозпрод заявил о полной обеспеченности страны продуктами питания. Такое заявление сегодня, 6 апреля, сделала

замначальника главного управления перерабатывающей промышленности ведомства.

По словам Марии Климовой, с

итуация с продуктовым обеспечением стабильная, ажиотажа не наблюдается. В торговые объекты своевременно поставляются все продукты питания.

"В случае необходимости предприятия могут нарастить объемы производства – мощностей для этого у них хватает. В республике

достаточно пшеничной муки и зерна – их запасы составляют примерно 120 000 тонн.

Ресурсов вполне хватит до поступления нового урожая пшеницы. Мы полностью удовлетворяем внутренний рынок", – добавила

Климова.

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