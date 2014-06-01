Санкции в отношении Беларуси выходят далеко за пределы Европы - МИД

Санкции, введенные странами Запада в отношении Беларуси, затрагивают не только всю Европу, но и выходят за ее пределы. Такое заявление сегодня, 6 апреля, сделал замглавы МИД республики.

По словам Юрия Амбразевича,

правительства стран НАТО, Евросоюза, Великобритании и США хотят "направить политическое развитие Беларуси в русло, отвечающее интересам западной элиты".

"Преследуя свои цели, Запад пытается затормозить экономическое развитие республики и вводит санкции, надеясь вызвать недовольство народа.

Простым людям в США и в Европе говорится о том, что это избирательные меры, что они направлены против представителей режима. Все это конечно, абсолютная ложь и уже затрагивает сферу информационной безопасности", - добавил дипломат.

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