В Беларуси задержали подозреваемых в диверсиях на железных дорогах

МВД Беларуси сообщило, что задержаны 4 подозреваемых в уничтожении элементов инфраструктуры железной дороги, 2 были ранены при задержании, когда оказали активное сопротивление силовикам.

Как пояснили в ведомстве, очередные спецоперации проведены в Бобруйском и Борисовском районах.

В ночь на 30 марта задержаны 3 жителей Бобруйска 27 и 28 лет, подозреваемых в причастности к уничтожению двух релейных шкафов сигнальной установки под Осиповичами. Аппаратуру, обеспечивающую движение железнодорожных составов, взломали и сожгли 28 марта.

После задержания в машине первой задержанных нашли радиостанции и специально изготовленное устройство для "схода с рельс" подвижного состава, что, как отмечают в ведомстве, свидетельствует об их намерении совершить очередной теракт.

Сейчас задержанные дают признательные показания.



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