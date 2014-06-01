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      • В Беларуси задержали подозреваемых в диверсиях на железных дорогах

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 15:33
      (голосов: 2)
      МВД Беларуси сообщило, что задержаны 4 подозреваемых в уничтожении элементов инфраструктуры железной дороги, 2 были ранены при задержании, когда оказали активное сопротивление силовикам.

      Как пояснили в ведомстве, очередные спецоперации проведены в Бобруйском и Борисовском районах.

      В ночь на 30 марта задержаны 3 жителей Бобруйска 27 и 28 лет, подозреваемых в причастности к уничтожению двух релейных шкафов сигнальной установки под Осиповичами. Аппаратуру, обеспечивающую движение железнодорожных составов, взломали и сожгли 28 марта.

      После задержания в машине первой задержанных нашли радиостанции и специально изготовленное устройство для "схода с рельс" подвижного состава, что, как отмечают в ведомстве, свидетельствует об их намерении совершить очередной теракт.

      Сейчас задержанные дают признательные показания.
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