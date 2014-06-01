Электронная очередь для едущих в Польшу появилась в "Берестовице" в начале апреля. Она предназначена как для

грузовых, так и для и легковых машин.

Как пояснили в контакт-центре РУП "Белтаможсервис", данная система в "Берестовице" работает по такому же принципу, как в других пунктах пропуска. Раньше фуры и легковые автомобили выстраивались в живую очередь вдоль обочины и ждали въезда. Теперь вновь прибывшее транспортное средство не может напрямую направляться к пункту пропуска.

"Нужно заехать на стоянку-накопитель, вы ее найдете по указателям. Перед шлагбаумом система считает номера машины, они будут зарегистрированы в базе. После этого, когда подойдет очередь, ваш номер высветится на табло. Затем можно выезжать со стоянки и ехать к пункту пропуска. На это дается 30 минут", – рассказали в контакт-центре.

Там добавили, что платить за въезд на стоянку-накопитель ничего не нужно, очередь по-прежнему будет зависеть от числа автомобилей.

предлагают и платную услугу. За 32 рубоя они могут забронировать конкретное время пересечения границы.

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