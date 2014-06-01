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      • Беларусь в расчетах за газ переходит на российские рубли

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Сегодня, 15:35
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      Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич и глава правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали соглашение, согласно которому Минск с апреля текущего года переходит на российские рубли в расчетах за газ.

      Более того, как пояснили в пресс-центре Совета министров республики, "цена на поставляемый природный газ с 1 апреля стала выгоднее, чем было предусмотрено действовавшим до сегодняшнего дня соглашением".

      "С учетом достигнутых договоренностей в самое ближайшее время правительством (Беларуси) будут приняты решения о снижении ценовой нагрузки на потребителей (в стране - ред.) за потребляемый природный газ", - сказано в заявлении.
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