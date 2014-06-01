Беларусь в расчетах за газ переходит на российские рубли

Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич и глава правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали соглашение, согласно которому Минск с апреля текущего года переходит на российские рубли в расчетах за газ.

Более того, как пояснили в пресс-центре Совета министров республики,

"цена на поставляемый природный газ с 1 апреля стала выгоднее, чем было предусмотрено действовавшим до сегодняшнего дня соглашением".

"С учетом достигнутых договоренностей в самое ближайшее время правительством (Беларуси) будут приняты решения о снижении ценовой нагрузки на потребителей (в стране - ред.) за потребляемый природный газ", - сказано в заявлении.

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