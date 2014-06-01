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      • Дания увеличила сроки выдачи виз для россиян и белорусов

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 15:27
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      Сроки рассмотрения заявлений на визу для граждан России и Беларуси увеличены и достигают 45 календарных дней.

      "Пожалуйста, учитывайте время рассмотрения при планировании поездки", - сказано на сайте компании VFS Global.

      Подать заявление на получение шенгенской визы возможно за полгода до начала предполагаемой поездки.

      Напомним, Дания выдает краткосрочные шенгенские визы гражданам РФ и Беларуси. Но, например, как уточняется на сайте Визового центра, консульство Дании не принимает к рассмотрению страховые полисы, оформленные российскими компаниями.
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