Дания увеличила сроки выдачи виз для россиян и белорусов

Сроки рассмотрения заявлений на визу для граждан России и Беларуси увеличены и достигают 45 календарных дней.

"Пожалуйста, учитывайте время рассмотрения при планировании поездки", - сказано на сайте компании VFS Global.

Подать заявление на получение шенгенской визы возможно за полгода до начала предполагаемой поездки.

Напомним, Дания выдает краткосрочные шенгенские визы гражданам РФ и Беларуси. Но, например, как уточняется на сайте Визового центра, консульство Дании не принимает к рассмотрению страховые полисы, оформленные российскими компаниями.

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...