Северная Корея заявила о возможном ударе ядерным оружием в ответ на удар со стороны Южной Кореи

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Сестра лидера Северной Кореи Ким Ё Чжон заявила о том, что КНДР оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае военной конфронтации с Южной Кореей.«Если Южная Корея пойдет на военную конфронтацию с нами, наши боевые ядерные силы неизбежно должны будут выполнить свою миссию», -подчеркнула она.Ранее - 1 апреля - глава Минобороны Южной Кореи заявил, что у страны есть ракеты, которые способны точно и быстро поразить любую цель в Северной Корее. В ответ на это заявление Ким Ё Чжон отметила, что угрозы ядерной державе являются очень большой ошибкой.