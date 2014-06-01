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      • Северная Корея заявила о возможном ударе ядерным оружием в ответ на удар со стороны Южной Кореи

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / В мире Дата публикации: Сегодня, 11:34
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      Сестра лидера Северной Кореи Ким Ё Чжон заявила о том, что КНДР оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае военной конфронтации с Южной Кореей. 

      «Если Южная Корея пойдет на военную конфронтацию с нами, наши боевые ядерные силы неизбежно должны будут выполнить свою миссию», - 

      подчеркнула она.

      Ранее - 1 апреля - глава Минобороны Южной Кореи заявил, что у страны есть ракеты, которые способны точно и быстро поразить любую цель в Северной Корее. В ответ на это заявление Ким Ё Чжон отметила, что угрозы ядерной державе являются очень большой ошибкой. 
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