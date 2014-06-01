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      • В Литве допустили закрытие границы с Россией и Беларусью

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 19:44
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      Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис допустил, что власти страны могут рассмотреть вопрос о закрытии границы с Россией и Беларусью.

      До этого глава ведомства заявлял, что официальный Вильнюс понижает уровень дипломатических отношений с Москвой и высылает российского посла. Такое решение было принято на фоне событий в украинском городе Буча, которые Москва считает провокацией.

      "Дискуссии идут, какой-то точной даты сказать не могу. Когда будут найдены решения и какими они будут, тогда объявим. Еще немного преждевременный вопрос", - ответил Ландсбергис.
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