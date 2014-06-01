Wargaming закрывает офисы в Беларуси и России

«В течение последних недель Wargaming проводил стратегический анализ бизнес-операций по всему миру. Компания решила, что не будет владеть или управлять бизнесом в России и Беларуси и покинет обе страны», -

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Игровой разработчик Wargaming заявил о решении закрыть офисы в России и Беларуси. Уже начата процедура закрытия офиса в Минске.сказано в сообщении компании.При этом, в компании отметили, что данное решение принесет за собой убытки. На переходный период и в России, и в Беларуси останутся доступными действующие продукты, которые будут управляться новым владельцем - Lesta Studio.