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      • Wargaming закрывает офисы в Беларуси и России

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 15:38
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      Игровой разработчик Wargaming заявил о решении закрыть офисы в России и Беларуси. Уже начата процедура закрытия офиса в Минске.

      «В течение последних недель Wargaming проводил стратегический анализ бизнес-операций по всему миру. Компания решила, что не будет владеть или управлять бизнесом в России и Беларуси и покинет обе страны», - 


      сказано в сообщении компании. 

      При этом, в компании отметили, что данное решение принесет за собой убытки. На переходный период и в России, и в Беларуси останутся доступными действующие продукты, которые будут управляться новым владельцем - Lesta Studio.
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