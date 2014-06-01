МИД Беларуси ввел предварительную запись на проставление апостиля

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МИД Беларуси с 5 апреля ввел предварительную запись на процедуру проставления апостиля. Процедура введена «в связи с крайне высоким количеством обращений».Записываться можно по рабочим дням с 10:30 до 12:00 на посту охраны в Главном консульском управлении МИД (Карла Маркса, 37а). При этом, в день будут принимать не более 50 человек или 150 документов в день. Проживающих не в Минске будут принимать как в порядке живой очереди, так и по записи.Принимают документы по рабочим дням с 08:00 до 10:30, выдают - с 15:00 до 16:00. Для процедуры необходимо иметь при себе паспорт с регистрацией или водительское удостоверение.