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      • МИД Беларуси ввел предварительную запись на проставление апостиля

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 11:51
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      МИД Беларуси с 5 апреля ввел предварительную запись на процедуру проставления апостиля. Процедура введена «в связи с крайне высоким количеством обращений».

      Записываться можно по рабочим дням с 10:30 до 12:00 на посту охраны в Главном консульском управлении МИД (Карла Маркса, 37а). При этом, в день будут принимать не более 50 человек или 150 документов в день. Проживающих не в Минске будут принимать как в порядке живой очереди, так и по записи. 

      Принимают документы по рабочим дням с 08:00 до 10:30, выдают - с 15:00 до 16:00. Для процедуры необходимо иметь при себе паспорт с регистрацией или водительское удостоверение. 
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