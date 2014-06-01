Мезенцев: вместе Беларусь и Россия обеспечат конкурентоспособность национальных экономик

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Минск, развивая интеграционное сотрудничество с РФ, получает такие экономические преимущества, как газ по цене значительно ниже рыночной. Такое заявление сегодня, 3 апреля, сделал государственный секретарь Союзного государства Беларуси и РФ."Карты [интеграционные] работают до 2024 года. Вы видите, что Россия подтвердила цену 2021 года - это менее 130 долларов за 1 000 кубических метров газа. Любой желающий может зайти сегодня, открыв компьютер, на биржи на Западе, в Европе и посмотреть, что в некоторые дни цена газа доходит до 4000 долларов за 1 000 кубов. Очевидно, насколько комфортней сегодня национальной экономике Беларуси на российском газе реализовывать планы собственного развития, в том числе во взаимодействии с российскими партнерами", - сказал Дмитрий Мезенцев.Он затронул и тему реакции Запада на необходимость расчетов за газ в российских рублях."Нет никаких технических сложностей, вопрос политического нежелания, признания того, что Россия еще более самостоятельно ведет свою в том числе энергетическую политику", - сказал Госсекретарь.Он добавил, что итогом подготовки двусторонних дорожных интеграционных карт стало появление "сбалансированных, комплексных, очень серьезно проработанных 28 союзных программ, которые определяют совместную политику в области энергетики, формировании единого рынка электроэнергии, сближении позиций по формированию рынков газа, других энергоносителей"."В условиях западных санкций пришло понимание, что 2 государства должны обеспечить иную совместную конкурентоспособность национальных экономик и упрочить их потенциал. Когда санкционное давление запредельное, нужно сделать все, чтобы те ниши, которые еще не освоены на рынках РФ и Беларуси, использовать максимально. Становятся предельно актуальными программы импортозамещения. Потенциал и в Минске, и в Москве уже накоплен значительный. Нужно обеспечить выпуск той продукции, которая выпадает", - считает Мезенцев.