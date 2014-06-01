  • » » Мезенцев: вместе Беларусь и Россия обеспечат конкурентоспособность национальных экономик

      • Мезенцев: вместе Беларусь и Россия обеспечат конкурентоспособность национальных экономик

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 21:11
      (голосов: 0)
      Минск, развивая интеграционное сотрудничество с РФ, получает такие экономические преимущества, как газ по цене значительно ниже рыночной. Такое заявление сегодня, 3 апреля, сделал государственный секретарь Союзного государства Беларуси и РФ.

      "Карты [интеграционные] работают до 2024 года. Вы видите, что Россия подтвердила цену 2021 года - это менее 130 долларов за 1 000 кубических метров газа. Любой желающий может зайти сегодня, открыв компьютер, на биржи на Западе, в Европе и посмотреть, что в некоторые дни цена газа доходит до 4000 долларов за 1 000 кубов. Очевидно, насколько комфортней сегодня национальной экономике Беларуси на российском газе реализовывать планы собственного развития, в том числе во взаимодействии с российскими партнерами", - сказал Дмитрий Мезенцев.

      Он затронул и тему реакции Запада на необходимость расчетов за газ в российских рублях.

      "Нет никаких технических сложностей, вопрос политического нежелания, признания того, что Россия еще более самостоятельно ведет свою в том числе энергетическую политику", - сказал Госсекретарь.

      Он добавил, что итогом подготовки двусторонних дорожных интеграционных карт стало появление "сбалансированных, комплексных, очень серьезно проработанных 28 союзных программ, которые определяют совместную политику в области энергетики, формировании единого рынка электроэнергии, сближении позиций по формированию рынков газа, других энергоносителей".

      "В условиях западных санкций пришло понимание, что 2 государства должны обеспечить иную совместную конкурентоспособность национальных экономик и упрочить их потенциал. Когда санкционное давление запредельное, нужно сделать все, чтобы те ниши, которые еще не освоены на рынках РФ и Беларуси, использовать максимально. Становятся предельно актуальными программы импортозамещения. Потенциал и в Минске, и в Москве уже накоплен значительный. Нужно обеспечить выпуск той продукции, которая выпадает", - считает Мезенцев.
      Кратко и по делу в Telegram
      Установить на Android

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь