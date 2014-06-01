Премьер Беларуси: Минск не имеет проблем с расчетами в торговле с Россией

Премьер-министр Беларуси заявил, что в условиях западных санкций в отношении финансово-банковского сектора республика не имеет проблем с расчетами в торговле с Россией.

"Мы достаточно давно присоединилась к российской системе передачи финансовых сообщений – это прямой аналог SWIFT. Поэтому в расчетах с российскими партнерами у нас нет проблем", - сказал Роман Головченко .

Он рассказал, что за январь-февраль экспорт республики в РФ вырос на 25%, стоит задача в текущем году добиться роста поставок на российский рынок минимум на 30% по сравнению с 2021 годом.

"Не вызывает серьезных трудностей и работа с китайскими партнерами. Есть где-то притирка. Мы продолжаем получать платежи в долларах, евро, юанях. В целом, все работает, предприятия получают деньги за поставленную продукцию, мы платим за комплектующие, за импорт. Трагизма никакого нет", - пояснил глава правительства.

Он добавил, что сейчас "идет глобальная перестройка мирового финансового порядка".

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