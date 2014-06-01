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      • Минск и Москва завершают переговоры о льготных железнодорожных тарифах

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Сегодня, 07:42
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      Минск и Москва завершают переговоры о льготных железнодорожных тарифах на перевозку белорусских грузов, предназначенных для перевалки в портах РФ. Такое заявление сделал премьер-министр Беларуси.

      "Сейчас на завершающей стадии находятся переговоры о заключении соответствующего соглашения по льготным тарифам на перевалку белорусских грузов по аналогии, как это было сделано по нефтепродуктам", - сказал Роман Головченко.

      Вместе с тем, глава кабмина напомнил, что ранее был подписан договор, согласно которому российская железная дорога предоставляет скидки в 50% на перевозку белорусских нефтепродуктов.
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