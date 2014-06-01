Минск и Москва завершают переговоры о льготных железнодорожных тарифах

на перевозку белорусских грузов, предназначенных для перевалки в портах РФ. Такое заявление сделал премьер-министр Беларуси.

"Сейчас на завершающей стадии находятся переговоры о заключении соответствующего соглашения по льготным тарифам на перевалку белорусских грузов по аналогии, как это было сделано по нефтепродуктам", - сказал Роман Головченко .

Вместе с тем, глава кабмина напомнил, что ранее был подписан договор, согласно которому российская железная дорога предоставляет скидки в 50% на перевозку белорусских нефтепродуктов.

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...