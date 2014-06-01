Песков заявил об абсолютной военной поддержке Беларуси в случае нападения

"Мы объединены взаимными обязательствами во-первых, в рамках нашего союзного государства, и, кроме того, в рамках ОДКБ. Разумеется, нападение на любого члена ОДКБ, особенно нападение на нашего ближайшего союзника, приравнивается, к нападению на РФ. Поэтому здесь абсолютная взаимная поддержка России и Беларуси, это является абсолютной константой, и никто не может и не должен подвергать это сомнению", - сказал Дмитрий Песков.

По его словам, никто в РФ никогда не делал такого, что могло бы быть расценено как вмешательство во внутренние дела Минска.

"Лукашенко во время бесед с Путиным рассказывал ему о процессе внесения поправок (в конституцию Беларуси). Но ни разу, естественно, ни российский президент, ни кто-то в РФ не делал чего-то, что могло бы восприниматься как попытка вмешательства во внутренние дела. Об этом не может быть и речи, мы слишком дорожим союзничеством с Беларусью, чтобы делать что-то, что будет означать вмешательство во внутренние дела", - сказал п ресс-секретарь президента РФ.

Он особо подчеркнул, что Россия дорожит партнерством с Беларусью, которое важно и для Москвы, и для Минска.

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

Нападение на любого члена ОДКБ, и особенно на Минск, будет приравниваться к нападению на Россию. Такое заявление сегодня, 2 апреля, сделал пресс-секретарь президента РФ.