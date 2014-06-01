Минск будет рассчитываться за нефть и газ в российских рублях в 2022 году. Такое заявление сегодня, 2 апреля, сделал

премьер-министр Беларуси.

"Это очень важно, это то, чего мы добивались очень долго, - отвязка расчетов от доллара. Теперь мы будем работать в российском рубле. Это не потому, что РФ сейчас требует от Запада, абсолютно справедливо, осуществлять расчеты в их национальной валюте. Это для нас выгодно экономически. Мы всегда за это боролись", - сказал Роман Головченко .

По словам главы правительства, благодаря подписанным отраслевым союзным программам страны "очень существенно продвинулись вперед к выходу на единый порядок ценообразования на энергоносители для субъектов хозяйствования Беларуси и РФ".

"Это даже не сотни миллионов долларов, речь идет о миллиардах долларов. Половина задачи решена в этом году, полное решение должно состояться, когда мы, согласно плану, подпишем соответствующие договоры о формировании единого рынка нефти и газа", - добавил премьер-министр.

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