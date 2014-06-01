Песков рассказал об уникальных отношениях Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь президента РФ рассказал в интервью телекомпании "Беларусь 1" об уникальных отношениях Владимира Путина и Александра Лукашенко.

По словам Дмитрия Пескова, лидеры двух государств всегда нацелены на продолжение дружеского разговора, хотя иногда очень жестко отстаивают на переговорах интересы своих стран.

"Александр Григорьевич находится в абсолютно уникальных отношениях с нашим президентом. Они о ба понимают суть происходящего в наших государствах и суть происходящего вокруг нас, как никто другой. Я уверен, что за то, что сейчас происходит в Украине, у Александра Григорьевича сердце болит не меньше, чем у Владимира Владимировича. Это, действительно, так. И друг друга они понимают. И те разногласия, которые у нас могут быть, они тоже понимают", - отметил Песков.



Он добавил, что для обоих лидеров всегда главным является продолжение их дружеского диалога.

"Хотя, поверьте мне, они иногда говорят не совсем лицеприятные вещи друг другу, так как все-таки есть интересы Беларуси, есть интересы РФ. Они очень жестко отстаивают интересы своих стран", - заключил пресс-секретарь Владимира Путина.

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