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      • Задержали 38-летнюю гомельчанку, которая снималась в порно с 6-летней дочкой

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 11:28
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      Правоохранители задержали 38-летнюю гомельчанку, которая снималась в порно с 6-летней дочкой.

      Как выяснилось, сначала женщина снимала только себя, но по просьбе подруги привлекла к съемкам дочку.

      "Она ребенок и не так-то просто попросить ее сделать то, что ты хочешь видеть", - писала она подруге. Но, в итоге, поддалась на уговоры. За каждое видео нарушительница получала определенную сумму денег.

      Теперь и подруге, и самой гомельчанке, грозит наказание за изготовление порнографических материалов с изображением ребенка.
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