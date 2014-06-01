Правоохранители задержали 38-летнюю гомельчанку, которая снималась в порно с 6-летней дочкой.

Как выяснилось, сначала женщина снимала только себя, но по просьбе подруги привлекла к съемкам дочку.

"Она ребенок и не так-то просто попросить ее сделать то, что ты хочешь видеть", - писала она подруге. Но, в итоге,

поддалась на уговоры. За каждое видео нарушительница получала определенную сумму денег.

Теперь и подруге, и самой гомельчанке, грозит наказание за изготовление порнографических материалов с изображением ребенка.

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